Arrancó el invierno: Tené encuenta el clima astrológico para este 22 de Junio

SOLSTICIO DE INVIERNO EN EL HEMISFERIO SUR. Ingreso del Sol en Cáncer. Una energía que nos invita a la casa, al calor del hogar, a revisar los vínculos familiares, mejorar la comunicación, salvar las diferencias generacionales entre padres e hijos. Es una energía maternal y protectora, que también tiene que ver con la alimentación. Alimento del cuerpo y del alma, el amor, la ternura, que inundan el corazón. Si miramos su sombra, el solsticio de invierno nos mete para adentro, nos lleva a guardarnos, nos encerramos y cuesta salir al mundo. Buscamos el calor y el abrigo del hogar.

Hoy es Águila Solar Azul en el Calendario Maya

Todos podemos hacer algo importante. Lo interesante es darnos cuenta cómo lo hicimos para seguir haciéndolo. Lo que hace que las personas de éxito, sepan perdurar en el tiempo, es este pequeño secreto. Ellos saben que tendrán algunas épocas mejores que otras. Tiempos de grandes triunfos y de los otros. Pueden caerse y volverse a levantar, pero la clave está en saber como hacerlo. El éxito no les llegó por azar, no fue algo repentino. Si no que construyeron su vida peldaño por peldaño y cuando llegaron al éxito no los tomo por sorpresa porque fue fruto de su trabajo. Y si por alguna razón el destino les juega una mala pasada, ellos saben como volver a construirlo, si lo hicieron una vez, podrán volver a hacerlo.

AFIRMACION DEL DIA

Sé que el Poder está dentro de mi. Si una vez pude triunfar, puedo volver a hacerlo. El éxito depende de mi.

www.brujitomaya.com