Así es el clima astrológico para hoy 12 de Julio

Virgo: arranca la semana a las corridas, respondiendo mensajes de correo electrónico y wathsapp. Los pendientes del fin de semana largo sobrecargaron el trabajo. Por la tarde estarás más tranquila. Tauro: cuesta arrancar, si podrías te quedarías todo el dia en la cama mirando series de Netflix. Los lunes son el peor día de la semana para el taurino. Capricornio: te das algunos gustos, una cena afuera, te compras nuevo vestuario, te regalas un día de spa. Todo lo que te des te lo mereces.

HOY es PERRO LUNAR BLANCO en el Calendario Maya

La prosperidad y abundancia no es exclusividad de unos pocos, es un derecho de todos nosotros. En el planeta hay recursos absolutamente para todos los seres vivientes. La acumulación de riquezas de unos pocos surge del sentimiento de carencia. Algunas minorías en el mundo acumulan como un arma de poder, lo curioso es que todo lo que tienen no les produce felicidad, solo sirve para inflar su ego (y a la larga les produce infelicidad, todo lo contrario de lo que quieren alcanzar). Porque la abundancia no se mide en cuanto dinero tienes, si no en el hecho de sentirte satisfecho.

Si cambias tu enfoque descubrirás que la Tierra tiene para proveerte todas tus necesidades.

AFIRMACION DEL DIA

Creo un mundo abundante y próspero para todos. Creo en la igualdad de riquezas para todos los seres del mundo.

