Así es el clima astrológico para hoy 29 de Junio del 2021

Tauro: momento de indecisión. La duda gana terreno y llega un momento que no sabes bien donde estás parado. Frente a este panorama la mejor opción es parar y observar a ver como se mueven las piezas del ajedrez a tu alrededor. Virgo: vas por más. Metas definidas y una firme intención de lograrlas. Nada te detiene. Capricornio: de pronto estas un poco mas conectado con las emociones y el universo sensible que otros días. Hay un lugar importante para el amor.

HOY ES TIERRA LUNAR ROJA en el Calendario Maya

El cuerpo es como una maquina, a veces necesita apagarse para no recalentar el motor. No puedes estar todo el tiempo haciendo cosas sin parar. En algún momento debes desconectarte. Parece como si ya lo tuviéramos incorporado, esa sensación apremiante que el tiempo no nos alcanza para todas las cosas que nos quedan pendientes por hacer. Vivimos corriendo de aquí para allá en una loca carrera que no nos lleva a ninguna parte. Detente un segundo, respira, pon tu rostro un minuto al Sol, recarga tus baterías espirituales. Te sentirás como nuevo.

AFIRMACION DEL DIA

Respeto mis tiempos y aprendo a escuchar los pedidos de mi alma.

