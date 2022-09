Así será el clima astrólogico de este 20 de septiembre del 2022

Libra: la reciprocidad será total y descubrirán que no necesitan del rotulo "novios", para estar en pareja, si comparten todo el día juntos, tienen gustos a fines, se necesitan, y proyectan de a dos. Acuario: reorganizan las compras y preparan un plan que abarata los costos del presupuesto. En plan ahorro, acorde al momento de la economía general. Géminis: resuelven problemas familiares. Asistencia a amigos. Están dispuestos a los que lo necesitan.

Hoy es Serpiente Galáctica Roja en el Calendario Maya

Repite tres veces: “Estoy locamente enamorado de la vida”. ¿Lo hiciste? ¿Como te sientes? ¡Bien! ¡Se siente muy bien! Cuando reafirmas tu compromiso con la vida, te sientes de mil maravillas. Entonces ¿por qué no lo hacemos más seguido? Afirma a menudo ¡Amo a la vida y la vida me ama a mi! Me siento amado y querido por las demás personas. Estoy locamente enamorado de la vida. La vida empezará a reflejar tus afirmaciones y creencias. El ejercicio diario de repetir afirmaciones crea un campo de conciencia que te mantiene fuerte y centrado. Abre los brazos en dirección al cielo y repítelo nuevamente…

AFIRMACION DEL DIA

Estoy locamente enamorado de la vida.