Así será el clima astrológico de este 26 de Junio

Este es un día clave para Cáncer porque Venus esta en los últimos grados en el signo. Ideal para asumir compromisos sentimentales, pasar al siguiente nivel de la relación. Capricornio sacate el “no” del vocabulario, deja de oponerte de entrada a las cosas y aprende a negociar, flexibilizar. Virgo, con palabras de aliento. Hay avances concretos. Se están generando oportunidades en el campo laboral.

Hoy es MAGO CRISTAL BLANCO en el Calendario Maya

A veces es necesario hacer una pausa para continuar. Y hacer una pausa: es hacer.

Hay un momento de nuestras vidas que comenzamos a dar manotazos de ahogados. No sabemos que hacer. Sentimos que giramos en círculos. Estamos confundidos. Entonces es tiempo de parar, no hacer nada, meditar. Aunque no lo creas no hacer nada es hacer algo. Porque no es quedarte quieto sin sentido. Es parar para dejar que se despeje el camino, aclarar las ideas, dejar que el Universo te de alguna señal. Es una espera activa, llena de fuerza. Por eso, si no sabes que hacer, lo mejor que puedes hacer es no hacer nada.

AFIRMACION DEL DIA

Pulso mi tiempo interior y sé cuando moverme y cuando esperar el momento oportuno de actuar.

