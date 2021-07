Así será el clima astrológico para el 31 de Julio del 2021

LUNA EN TAURO. Capricornio: trabaja la energía del deseo. El deseo como pulsión vital, como motivación hacia adelante. Es cuestión de poner en marcha la maquinaria de la creatividad y que las cosas resulten. Tauro: la sexualidad es una parte importante de la energía de pareja, sentir, tocar, oler, hacer el amor con los cinco sentidos. Marte en Virgo: cada vez más cerca de concreciones. Logras metas y objetivos, en tiempo y forma. Un avance importante en relación a los meses anteriores.

HOY es LUNA GALACTICA ROJA en el Calendario Maya

Cuando lo tengas todo te darás cuenta, que no necesitabas nada de lo que tanto deseabas. Y llegamos hasta aquí para darnos cuenta de esta gran verdad: que nada de lo que tanto deseamos nos hace felices. Porque deseamos las cosas equivocadas. Nada de este mundo puede hacerte feliz, solo el amor. Pero un amor tan grande que no te entra en el corazón, un amor que no puedes limitar a una sola persona, ni a un grupo de pertenencia que consideras “mío”. Es un amor que escapa a todo tipo de sentimientos y calificaciones. Es un amor que te desborda. Ese AMOR es el que tanto añoras, es con lo único con lo que te sentirás verdaderamente completo. Porque ese AMOR es DIOS.

AFIRMACION DEL DIA

Me siento inmensamente pleno y feliz con la vida que llevo. Soy dichoso, lleno de Amor. He realizado al Universo en mi corazón.

www.brujitomaya.com