Así será el clima astrológico para el 31 de julio

Hoy luna en Capricornio, en buen aspecto con Júpiter y Urano en Tauro. Empezamos la semana organizando, planificando, haciendo agenda, organizando citas y horarios. Aparece el plano mental de capricornio. Esta Luna activa a Júpiter, el planeta de la buena suerte, trayendo buenas noticias para las taurinas y taurinos: una llamada que puede cambiar el rumbo de los planes, trayendo esperanza. Todos los que estaban buscando casa o departamento para mudarse o en alquiler, intensifiquen la búsqueda esta semana, porque será fructífero y con éxito.

Hoy es Tormenta Planetaria Azul en el Sincronario Maya

Cuando lo tengas todo te darás cuenta, que no necesitabas nada de lo que tanto deseabas. Y llegamos hasta aquí para darnos cuenta de esta gran verdad: que nada de lo que tanto deseamos nos hace felices. Porque deseamos las cosas equivocadas. Nada de este mundo puede hacerte feliz, solo el amor. Pero un amor tan grande que no te entra en el corazón, un amor que no puedes limitar a una sola persona, ni a un grupo de pertenencia que consideras “mío”. Es un amor que escapa a todo tipo de sentimientos y calificaciones. Es un amor que te desborda. Ese AMOR es el que tanto añoras, es con lo único con lo que te sentirás verdaderamente completo. Porque ese AMOR es DIOS.

AFIRMACION DEL DIA

Me siento inmensamente pleno y feliz con la vida que llevo. Soy dichoso, lleno de Amor. He realizado al Universo en mi corazón.

