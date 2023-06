Así será el clima astrológico para este 09 de junio del 2023

La Luna ingresa en Piscis al encuentro de Saturno y de Neptuno: replanteos, analizas las cosas que te molestan y que a veces parecen naturalizadas ¿Cuándo la agresión doméstica se volvió costumbre? Cáncer: el hacer te mantiene en movimiento. El trabajo te ofrece una vía de escape del hogar. Canalizas la energía haciendo. Escorpio enfocado en la salud, comenzás una rutina de ejercicios y un plan de alimentación saludable. Esta Luna transita la doceava casa natural, el cierre de un ciclo, de una etapa, dejando cosas del pasado atrás.

Hoy es Mono Planetario azul en el Sincronario Maya

Los temores se desvanecen cuando los enfrentas y comienzas a actuar. Antes de comenzar a hacer, uno se enfrenta a muchas dudas y temores. El miedo al fracaso, temor a no superar las expectativas de los demás. La inseguridad de no saber si para aquello en lo que uno está invirtiendo tiempo y energía va dar resultado. Sin embargo, cuando uno comienza a actuar todos esos temores se desvanecen, como un fantasma que se le saca la sábana. Cuando no los enfrentas, los miedos se hacen más grandes y crecen en tu mente. Pero cuando te haces cargo y los enfrentas, huyen corriendo.

AFIRMACION DEL DIA

Enfrento cada uno de mis dudas y temores sabiendo que me guía un Poder Superior a mi.

