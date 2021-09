Así será el clima astrológico para este 10 de Septiembre del 2021

El declive de Venus en Libra trae como una sensación de tristeza, de añoranza, a los librianos. Como de un tiempo que ya no está, que ya no es, o la ausencia de personas. Incluso en una relación, como si esa persona ya no fuera la de antes. Acuario: buena interpretación de las cosas que suceden y los hechos. Ves el panorama tal cual es y eso te ayuda a resolver y actuar con prontitud. Géminis: a veces decir que no, te abre otras puertas y posibilidades. Elegir siempre es bueno.

Hoy es Perro Planetario Blanco en el Calendario Maya

El servicio es la forma más elevada del amor. El servicio es amor es acción. La palabra AMOR está muy devaluada. Hoy se la usa con mucha facilidad. De todas, la forma más elevada de amor es el servicio desinteresado, cuando no hay otra intención en tus acciones que el acto de servir, de dar. El servicio es un pasaporte directo a la felicidad, con él todo tu destino fluye, vas por la vía rápida de la vida. El servicio te genera buen karma. El servicio consume el mal karma, adquirido por malas acciones de esta o vidas pasadas. Pero por sobre todas las cosas el servicio es el acto de amor más puro e infinito. Cultiva una actitud de servicio, y todas las puertas siempre estarán abiertas para ti en la vida.

AFIRMACION DEL DIA

Servir es mi manera de amar.