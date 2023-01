Así será el clima astrólogico para este 11 de Enero del 2023

Escorpio: nada es demasiado loco o imposible, como buen escorpiano deberías saberlo. Tenés grandes ideas pero a la hora de concretarlas te embarga la duda. Salí del laberinto, cualquier paso que des será el correcto para empezar. Piscis: conquistas del corazón, con carisma y simpatía derretís témpanos glaciares. Cáncer: detenerse. Tomar un respiro y estudiar la situación para programar los siguientes pasos.

HOY es Espejo Autoexistente Blanco en el Sincronario Maya

No te dejes abatir por los derroteros de la vida ¿quién dijo que todo iba a salir de entrada? Pero en tu interior está la fuerza para vencer todos los obstáculos.

Uno tiene la fantasía, o la optimista esperanza que la vida sea color de rosa y que todo vaya bien. En principio debería ser así, la vida no tendría porque ser complicada, sostener esa visión es poner en practica la Ley de Atracción y el Pensamiento Positivo. Pero la realidad muchas veces nos pone algunos desafíos para que podamos resolver. Si el Universo puso algún problema ante ti es porque considera que eres capaz de resolverlo. No bajes los brazos, no te des por vencido. ¿Quién dijo que iba a salir de entrada? No se te pone un desafío más grande que el que puedas enfrentar. En tu interior esta la fuerza para salir adelante.

AFIRMACION DEL DIA

Yo Soy la Fuerza del Universo en Mi. Integro los desafíos en mi vida como parte del aprendizaje, y siempre tengo la Fuerza para seguir.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero