Así será el clima astrológico para este 11 de noviembre del 2022

Hoy es un día Portal 11:11. Luna en Géminis en conjunción con Marte. Sol, Venus y Mercurio en Escorpio. Saturno en Acuario. Júpiter y Neptuno en Piscis. Urano en Tauro. Plutón en Capricornio.

Los Portales son aberturas temporales de energía, Códigos de Luz, puertas dimensionales. El Universo esta compuesto de códigos numéricos. Cada algoritmo numérico posee una clave de activación que nos permite viajar a través de los planos y dimensiones interestelares. Durante estos códigos de Luz se producen ecuaciones numéricas que son la Llave de las Puertas Temporales. El 11 es un número maestro, sagrado, iniciático, encierra en si mismo todo el potencial de la creación.

Es Tierra Galáctica Roja en el Calendario Maya

Los ángeles solo actúan por amor, no conocen ningún tipo de intereses. Muchas veces extorsionamos a Dios. Dios: si me concedes esto… haré tal cosa… Te prometo que si me das esto otro yo me portaré bien. ¿Realmente crees que Dios se deja extorsionar? ¿Piensas que Dios concede milagros como si fueran transacciones comerciales? Dios te ama, y solo quiere que seas feliz. El amor es lo único que moviliza a los ángeles a asistirte, protegerte, envolverte con sus alas. Los ángeles son seres luminosos, amorosos, su única función es servir al mundo. Ellos son felices cuando pueden ayudar a un alma aquí en la tierra.

AFIRMACION DEL DIA

Conecto con el amor de los ángeles y pido lo que necesito desde el corazón.