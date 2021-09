Así será el clima astrológico para este 14 de Septiembre del 2021

Venus en Escorpio, un buen momento para preguntarse sobre el amor. ¿Qué tipo de relación quiero? ¿Qué vínculos estoy construyendo? De estas preguntas surgirán las respuestas que te conducirán a una mejor calidad en tus relaciones. Cáncer: siguiendo en la línea de los afectos, lo ideal es no asfixiar al otro con nuestro amor, para que no se sienta ahogado. Las cancerianas tienen tanto amor para dar que a veces no administran la energía y generan el efecto completamente contrario al deseado. Piscis: todo este amor que dedicas a los demás enfocalo también en vos misma.

HOY es Mago Magnético Blanco en el Calendario Maya

No puedes estar toda la vida a la defensiva. Algún día debes rendirte al amor. Esta es una gran verdad, tenemos miedo de ser amados, porque tememos ser lastimados. Nuestro miedo más grande es amar, necesitar de ese amor, acostumbrarnos a él y un día ya no tenerlo. Tenemos miedo a la perdida. Esto nos a ocurrido algunas veces en nuestras relaciones y de a poco nos fuimos cerrando, algunas personas tanto, que ya no logran sentir amor. Pero el amor es energía, y si no recibes la energía del amor de a poco te irás debilitando hasta ir muriéndote de soledad (es preferible morir de amor que de soledad). Es verdad que las personas cambian, y las relaciones cambian, pero si mantienes tu corazón abierto, siempre encontrarás en tu camino una persona para amar y que te ame, manteniendo vivo el flujo del amor.

AFIRMACION DEL DIA

Estoy abierto al amor. Dejo que las demás personas me amen y yo brindo mi amor a los demás.

