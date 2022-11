Así será el clima astrológico para este 17 de noviembre del 2022

Libra: búsquedas, preguntas, caminos. Tal vez la idea sea no esperar llegar a una respuesta, sino más bien transitar el proceso, lo que vas descubriendo paso a paso. Acuario: juga, divertite. Tiempo de recreación. El ocio es una parte vital para recuperar energía y oxigenar. No sientas ulpa de disfrutar. Géminis: nada es difinitorio, todo es relativo, las opiniones son subjetivas y lo que hoy se ve de una manera mañana puede cambiar. Toma la diversidad.

Hoy es Viento Cósmico Blanco en el Calendario Maya

Los ángeles siembran ideas geniales en tu mente. Dios no quiere personas cómodas, le gusta que nosotros hagamos nuestro trabajo, pero siempre que se lo pedimos, nos sugiere buenas ideas para solucionar nuestros problemas. Muchas personas piden dinero “Dios dame un millón de dólares”. A veces Dios te los da, porque para Él no hay imposibles, pero no siempre funcionan así los pedidos. La petición correcta sería: “Dios, dame una buena idea para que yo gane un millón de dólares y luego ayúdame a concretarla”. A Dios le gusta que nosotros hagamos nuestro trabajo. Los ángeles nos susurran ideas creativas para hacer que nuestra vida funcione.

AFIRMACION DEL DIA

Recibo ideas angélicas que se convierten en milagros.

