Así será el clima astrológico para este 19 de octubre del 2022

Venus trayendo novedades en el amor a Tauro: Citas, encuentros, romances. También una etapa de fertilidad para las Virginianas que esperaban a la cigüeña, embarazos y nacimientos. Por otra parte Mercurio vuelve trayendo gastos inesperados para Capricornio. Leo: trata de hablar, comunicarse, pero pareciera que hablaran idiomas diferentes. Lo mejor en estos casos es no forzar el dialogo y dejar que las aguas se calmen. Cortocircuito emocional.

Hoy es Mago Espectral Blanco en el Calendario Maya

La paz es una de las conquistas más importantes de la humanidad. Puedes tenerlo todo, pero si no tienes paz y amor, no tienes nada. La ansiedad, la desarmonía, es una invitación a seguir trabajando en ti. Cuando encuentras la paz en tu interior, y eso se refleja en tu vida, entonces te das cuenta que algo estás haciendo bien, que tus practicas espirituales, la meditación, la oración, están haciendo efecto en tu Ser. La locura de la vida, las riquezas, las pasiones ¿te hacen feliz? Si es así, felicitaciones; si no, empieza a cultivar otro estado interior, empieza a generar la paz en ti.

AFIRMACION DEL DIA:

Todos los días trabajo en mí para conquistar la paz.