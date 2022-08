Así será el clima astrológico para este 2 de Agosto del 2022

Hoy Luna en Libra en la búsqueda del equilibrio, del autocontrol. No contestar impulsivamente, pensar más las cosas. Pero ¿qué están pesando estos dos platillos de la balanza de libra? El corazón y la razón. ¿Voy a hacer lo que siento o lo que mi cabeza me dice que debo? ¿Y quien está detrás de mis decisiones yo o los mandatos sociales, padres, poder económico, estatus social? Siempre esta presente, con su juicio, la mirada del otro. Todo eso me trae a la luz esta Luna en Libra para que lo pensemos juntos.

Hoy es Guerrero Espectral Amarillo en el Calendario maya

Cuando enfermamos el cuerpo quiere decirnos algo, escucharlo es el primer paso del camino a sanar. Siempre que nos enfermamos hay un por qué. El primer paso es comprender que nada es casualidad, que si la enfermedad está aquí es por algo. El cuerpo nos habla ¿qué nos está diciendo? Por lo general el tipo de enfermedad y la parte del cuerpo afectada, tiene mucho que ver con eso que el cuerpo quiere expresar. Un dolor de garganta, por ejemplo, es algo que tenemos atravesado y no sabemos como decir; un resfrío pueden ser lágrimas reprimidas; un ataque al hígado puede manifestar enojos. No hay reglas fijas, cada uno debe aprender a entender su propio cuerpo, y luego sanar.

AFIRMACION DEL DIA

Escucho a mi cuerpo y mi alma como camino hacia mi autosanación.

