Así será el clima astrológico para este 2 de Octubre

Luna en Leo. Alta presencia del “YO” y la identidad personal. Estamos trabajando el tema de diferenciarnos de los otros ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Diferenciarse de los demás. No quedar enganchados ni desdibujarnos en los que los demás pretenden de nosotros. Aries: pasar de la idea a la acción. Quedan tres meses para terminar el año. Todavia estas a tiempo. Sagitario: decir que no a veces es reafirmarte a vos misma, elegir lo que no queres hacer, lo que no queres dar, o poniéndolo en positivo elegir dónde queres estar y que espacio ubicar.

HOY es Humano Ritmico Amarillo en el Calendario Maya

La armonía es un estado activo del ser. Puedes estar eufórico y en armonía. Cuando hablamos de armonía la mayoría de la gente lo asocia a una persona con cara de aburrido, que no hace nada. O alguien que se pasa horas sentado meditando (también sin hacer nada). O a una persona que jamás se enoja… La verdad es que la armonía es un estado interno del Ser que nada tiene que ver con la inmovilidad. La armonía es una presencia activa, como la vida misma, que la llevas a todas partes, allí donde estés. Es muy facil estar en paz en el medio de la montaña aislado de todo, el desafío es encontrar la paz en medio de la tormenta. Cultiva tu espíritu de tal manera que no importa lo que hagas, no importa lo que pase, tu permaneces en armonía.

AFIRMACION DEL DIA

Pase lo que pase nada puede alterar mi armonía.

