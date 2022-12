Así será el clima astrológico para este 20 de diciembre del 2022

Acuario: seducción. Con tu capacidad de persuasión conseguís mucho más que de otra manera. El acuariano siempre consigue lo que se propone gracias a sus encantos personales. Géminis: pasas por todos los estados de ánimo: endorfinas, serotonina, dopamina, oxitocina, un coctel de hormonas de la felicidad. Libra: flexibilidad. Con gran capacidad de adaptación, integras situaciones y salís siempre bien parada. Éxito.

Hoy es Guerrero Galáctico Amarillo en el Calendario Maya

Tu Sendero espiritual es la barca que te ayudará a cruzar el río de la existencia. No te enamores de la barca, ni del río. No pierdas de vista que tu destino es la otra orilla. Los diferentes caminos espirituales son la barca que te ayudarán a despertar a la Luz. Pero no te apegues a un sistema de creencias, no creas que el tuyo es mejor que otro, porque entonces quedarás enredado en la telaraña del orgullo espiritual. Sé libre. Comparte tu camino con amor y humildad, pero no quieras imponerlo a los demás. Confía en que todos llegarán a la Luz. Y una vez que hayas cruzado a la otra orilla despídete de tu barca y contempla maravillado la existencia. Uno.

AFIRMACION DEL DIA

Honro a cada uno de los Maestros que me guiaron en el camino hacia la Luz.