Así será el clima astrológico para este 28 de Enero del 2022

Llegó el viernes con una energía que nos invita a distendernos, disfrutar, conectarnos con lo que nos hace bien, con esta una en Sagitario. Prima el buen humor, que se cotizará en bolsa. Aries: ideal para una buena mesa, una comida que te guste, un buen vino y buena compañía. Esta luna trae goce y exaltación del placer. Leo: sale el espíritu conquistador, tu sol en buen aspecto con la Luna, aumenta tu poder de atracción. Quedate con quien te quiera y te valore.

Hoy es Perro Resonante Blanco en el Calendario Maya

Cambiar el verbo: esforzarse por fluir. Cuando tienes que esforzarte demasiado, es que algo no anda bien. Puede ser que no nos creamos merecedores de lo que deseamos, o que estamos en un nivel inconciente impidiendo nuestro éxito. Sin embargo, también es cierto que si aparecen constantemente señales en rojo en el camino, pueda significar que el Universo quiera decirte: “esto no es lo mejor para vos, tengo planes más grandes para ti”. Cuando encuentras tu misión en la vida, empiezan a darse una serie de sincronicidades que te conducen a tu destino, y todo es fluido.

AFIRMACION DEL DIA

Escucho las señales del Universo: verde para avanzar, amarillo de atención, rojo para detenerme (y recalcular). Sigo las sincronicidades del destino y a cada paso encuentro mi camino. El Universo me guía.

www.brujitomaya.com

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero

#unañoparatransformartuvida #transformacion #crecimientopersonal