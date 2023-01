Así será el clima astrológico para este 30 de diciembre del 2022

Lo tan esperado sucedió, el ingreso de Júpiter, el planeta de la suerte, en el signo de Aries. Viene un tiempo de gran bienaventuranza y prosperidad para los nativos de Aries, será un año de promesas y aciertos, y esto también se hará extensivo a Leo y Sagitario. La clave es el hacer sin hacer, dejar que las cosas sucedan, estar atento a los movimientos de la vida y realizar lo que la vida te pide sin mucho más, porque todo fluirá naturalmente. Sagitario celebrará con la alegría que lo caracteriza llenando de felicidad a todos.

Hoy es Enlazador de Mundos Entonado Blanco en el Calendario Maya

Cuando se corra el velo de ilusión descubrirás que no hay "yo", que no hay "otro", que no hay "Dios". Descubrirás que TODO ES UNO. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que te rodea y a lo que estás tan aferrado, no es real? Imagina si todo fuera una fantasía, una creación mental que tú has creado. ¿Eligirías vivir la vida que llevas? La buena noticia es que puedes cambiar, si tu lo has creado, con tus pensamientos puedes modificar tu realidad e imaginar una vida tal como deseas que sea. Lo que ves, es lo que crees. Crees que la vida es maravillosa y así es para ti. Crees que el mundo es un lugar hostil, y eso es lo que verás reflejado. Tu eres DIOS y estás creando tu mundo.

AFIRMACION DEL DIA

Hoy asumo mi Poder y creo la vida que quiero vivir.