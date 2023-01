Así será el clima astrológico para este 5 de enero del 2023

Aries: prudencia. No te apresures. El efecto de Júpiter te mete adrenalina, las ganas de llevarte el mundo por delante. Pero todavía falta para que la energía de Júpiter se asiente. Andá despacio. Leo: romances clandestinos, amores de verano, fuego, pasión. Aflora lo instintivo, el deseo. Sagitario: escuchas el consejo de mayores y esto genera una buena impresión. La humildad siempre es mirada con buenos ojos.

Hoy es Humano Espectral Amarillo en el Calendario Maya

Todos los caminos te conducirán a ti mismo, con atajos o desvíos, pero solo puedes llegar a un lugar, tu destino.

No importa cuanto tardes en llegar, ¿qué apuro tienes? Mides tu vida según el tiempo que transcurres aquí en la Tierra: eres joven, luego adulto, y ya empiezas a sentir que te estás poniendo viejo. Pero eso solo es tu estadía de aprendizaje aquí, en la Escuela Planeta Tierra. Tu alma es eterna. No hay manera de qué no realices tu destino, tu vida, tal como estas viviendo ahora, es parte de ese Plan Divino. Carlos Castaneda, el autor de “Las enseñanzas de Don Juan” escribió: ningún camino lleva a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no.