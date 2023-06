Así será el clima astrológico para este 6 de junio del 2023

En la trilogía de signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, encontramos la belleza y lo sutil expresada en Virgo, el sentido práctico y de organización, la administración y planificación tan propia de los Capricornianos, y la capacidad de trabajo Taurina, siempre para adelante con una fuerza y esmero infinita. Esto se hace presente en la actualidad con Mercurio, Júpiter y Urano, los tres planetas en Tauro, en armonico aspecto con Capricornio y Virgo. Tomar estas energías y fluir los conducirá al éxito.

Hoy es Semilla Resonante Amarilla en el Sincronario Maya

A veces la única razón para actuar, es que no te puedes quedar toda la vida esperando que algo suceda. No importa cuánto tengas que hacer para que tu vida funcione, sigue intentando, tantas veces como sea necesario hasta que algo de resultado. Es imposible que no te cruces con el éxito si vives realizando acciones positivas en tu vida, en algún momento, inevitablemente, obtendrás resultados de tus acciones. Así es la Ley del Universo. Ya sea en el plano afectivo o laboral, trabaja para obtener resultados, por cada semilla que plantes, nacerá una flor.

AFIRMACION DEL DIA

Me cansé de esperar que algo mágico suceda, el momento de obrar es HOY.

www.brujitomaya.com