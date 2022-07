Así será el clima astrológico para este 7 de Julio del 2022

Venus en Géminis, por un lado potenciando el amor familiar, los vínculos. Se abre el diálogo en la pareja. Mercurio nos da claridad en las palabras. No solo es lo que dices, también importa cómo lo dices. Buscar el momento adecuado. Tener sentido de la oportunidad. Libra: amores platónicos. La paciencia es la madre de todas las virtudes, lo que no es puede llegar a ser. Acuario, en materia de amor, consejo de astrólogo amigo: déjense de lamentar por lo que no fue y enfóquense en todo lo que pueden alcanzar. Por otro, los acuarianos que andaban con algunos problemitas de salud esta semana sienten una importante mejoría.

Hoy es Perro Espectral Blanco en el Calendario Maya

Todas las personas que empezaron de abajo y llegaron al éxito coinciden en un mismo punto: se imaginaron llegando tan alto como están ahora, teniendo todo lo que poseen.

Si crees que puedes, podrás. La imaginación es una de las herramientas más poderosas del Universo. Imagina, y cada uno de tus sueños se hará realidad. Visualiza como te gustaría que fuera tu vida, piensa en los detalles ¿cómo sería tu trabajo? ¿dónde vivirías? ¿cómo serían tus relaciones? Por un momento olvida las palabras: no, es difícil, no puedo… Si sigues creyendo que no podrás ¿Piensas que podrás? Yo te propongo todo lo contrario, que creas en ti mismo y te sueñes ilimitado, y eso ocurrirá en tu vida.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Sueño una vida maravillosa y como la creo esa vida llega a mi.

www.brujitomaya.com