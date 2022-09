Así será el clima astrólogico para este 8 de Septiembre del 2022

Piscis: una buena oportunidad de hablar, de conversar, de decir lo que estás pensando y sintiendo. No reprimas lo que hay adentro porque tarde o temprano aflora. Escorpio: estas cansada de dar explicaciones, de que los demás te digan como tenés que vivir tu vida. Empezás a tomar desiciones por vos misma y elegir. Cáncer: está en el destape personal y emocional. Todo lo sacas para afuera. Un momento de hacer catarsis y liberación. Quemar naves. Quemar etapas. Para encontrarte a vos misma.

Hoy es Caminante del Cielo Solar Rojo en el Calendario maya

Irradia amor. Donde vayas imagina que eres una usina de amor y que expandes esa energía a todos los que te rodean. Yo hago de esto un ejercicio diario. Me imagino subiendo a un medio de transporte rodeado por una “Burbuja de Amor” e irradiando su Luz a todos los que me rodean. El amor toca a las personas, las contagia, las enciende. Siento como esa energía amorosa, invisible, penetra la piel de las personas, tocando su corazón. No necesito decir nada, no necesito ni siquiera hablar. Solo proyecto mi amor alrededor con el pensamiento, y ese amor como una Luz envuelve a los demás.

AFIRMACION DEL DIA

Soy una usina de amor y de Luz que envuelve a las personas, transformándolas en amor.