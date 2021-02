Clima astrológico para el 13 de Febrero del 2021

Aries: nada es demasiado loco o imposible, como buen Ariano deberías saberlo. Tenes grandes ideas pero a la hora de concretarlas te embarga la duda. Salí del laberinto, cualquier paso que des será el correcto para empezar. Siempre me gusta tirar buena onda, poder dar buenos augurios, pero Leo no está en su mejor momento: la oposición de Júpiter, el Sol, Mercurio retrógrado y con Marte y Urano en cuadratura, no hay

mucho más por hacer que esperar. Siempre que llovió, paró. Sagitario conquistas del corazón, con carisma y simpatía derretís témpanos glaciares.

HOY ES DRAGON SOLAR ROJO

Cuando tu cabeza y tu corazón entran en cortocircuito pierdes la alegría. Pon en orden tus

pensamientos y tus sentimientos y recuperarás la felicidad.

Esta es una lección importante. Cuando la cabeza y el corazón están disociados, y uno va para un lado, y el otro para el otro, pierdes tu eje, y sin darte cuenta empiezas a sentir que algo no anda bien. Alinea tus deseos del corazón con los dictados de tu cabeza. Muchas personas sienten una cosa, hacen otra, y dicen lo contrario. Esa contradicción genera un cortocircuito en tu ser. Trata de reconciliar tus sentimientos con tus pensamientos y encontrarás la armonía interior para ser feliz.

AFIRMACION DEL DIA

Sé lo que tengo que hacer, en todo momento, en todo lugar.

