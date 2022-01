Clima astrológico para el 3 de enero de 2022

Arrancamos la semana y arrancamos el año con buenos augurios. El Sol en Capricornio en buen aspecto con Urano en Tauro, genera armonia en los cambios que queres plantear en tu vida, Las transformaciones son paulatinas y no son forzadas., vas avanzando de a poco y sin darte cuenta estas llegando al lugar donde habias querido llegar y planeaste.

Virgo: buena semana para iniciar una dieta detox y purificarte de toda la comida y bebida de las fiestas. Un cambio de alimentacion saludable te sentara bien.

HOY es SERPIENTE GALACTICA ROJA

Las señales de lo que tienes que hacer en la vida están todo el tiempo delante de ti, como carteles luminosos. Solo tienes que aprender a ver.

Aunque no lo creas, el Universo te está diciendo todo el tiempo lo que es mejor para ti, te está susurrando… gritando el camino. Sácate las anteojeras. Sácate las orejeras. No te aísles. Conéctate con el mundo, con lo que te rodea. ¿Qué señales se repiten? ¿Qué mensajes se reiteran a tu alrededor? Si en un día lees cinco veces la palabra dentista, no esperes que te agarre un dolor de muela ¡Ve al dentista! Cuando empieces a seguir las señales, una cosa te llevará a la otra e irás por la vía rápida de la vida.

AFIRMACION DEL DIA

Escucho las señales del Universo, siempre recibo una Guía Superior.

www.brujitomaya.com