Clima astrológico para el domingo 20 de Septiembre del 2020

Luna en Escorpio enciende el fuego sexual. Un domingo ideal para darle suelta a la pasión. Piscis: estabilidad emocional. Logras un equilibrio que permite la empatía en la pareja.

Sagitario: el sentido del humor siempre crea buenos climas en las relaciones. Llevas alegría y bienestar a los tuyos. Aries: evita las criticas demasiados severas para no herir sentimientos.

Libra: no generes expectativas en la otra persona si no estás segura de poder responder a la relación. El otro está más yendo más rápido y espera más.

HOY ES AGUILA RÍTMICA AZUL en el Calendario Maya

Repite tres veces: “Estoy locamente enamorado de la vida”. ¿Lo hiciste? ¿Cómo te sientes? ¡Bien! ¡Se siente muy bien! Cuando reafirmas tu compromiso con la vida, te sientes de mil maravillas.

Entonces ¿por qué no lo hacemos más seguido? Afirma a menudo ¡Amo a la vida y la vida me ama a mí! Me siento amado y querido por las demás personas. Estoy locamente enamorado de la vida.

La vida empezará a reflejar tus afirmaciones y creencias. El ejercicio diario de repetir afirmaciones crea un campo de conciencia que te mantiene fuerte y centrado. Abre los brazos en dirección al cielo y repítelo nuevamente…

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Estoy locamente enamorado de la vida.

