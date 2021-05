Clima astrológico para el domingo 9 de mayo

Acuario: la libido estará exaltada. Etapa de juegos y pensamientos eróticos. Se sentirán sensuales y con necesidad de demostrarlos. Serán correspondidos por su pareja.

Géminis: tendrán actos o palabras de reconocimiento en lo laboral para ustedes. Aprovechen esta oportunidad para poner en evidencia todo lo responsables y dedicados que son.

Virgo: junten coraje y desháganse de los miedos.

HOY es ENLAZADOR ELECTRICO ROJO en el Calendario Maya

Creamos porque necesitamos crear como respirar. Necesito crear como el oxígeno que respiro, a cada instante, ahora, ahora, y ahora… No me imagino mi vida sin creatividad. La creación es mi alimento vital. Siempre me estoy inventando y reinventándome a mi mismo. La creación se ha transformado en un estilo de vida para mi. Haz que tu vida sea tu mayor obra de arte, eres el artesano de tus palabras, de tus relaciones, como un escultor que va tallando a cincel la piedra en bruto.

AFIRMACION DEL DIA

Hago de cada momento de mi vida un acto de creatividad.

