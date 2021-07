Clima astrológico para el jueves 1 de julio

Jueves, regido por Júpiter el dios de poder, con domicilio en Sagitario. Esto se suma a Venus que acaba de ingresar a Leo, otro signo de fuego. Aparecen muchas cosas sobre la mesa para analizar. Nuestra relación con la autoridad, padres e hijos, que luego se lleva a otras instancias ¿me siento representado por la autoridad que esta por encima de mi? Esta confrontación y preguntas a los mandatos paternos primarios luego se espeja al resto de las relaciones de poder, jefes y empleados, y otras situaciones donde no se establece una relación de igualdad.

Hoy es Tormenta Autoexistente Azul en el Calendario Maya

Quizás el desafío más grande de todos sea el creernos abundantes. La abundancia es un derecho de todos. La carencia es solo una creencia. Algunas religiones implantaron la creencia de austeridad y pobreza como un valor espiritual para someter a la gente, un pueblo pobre, es un pueblo sometido. Sin embargo mereces tener todas tus necesidades cubiertas y mucho más… ¡Mereces ser rico, próspero y abundante! Nadie puede dar lo que no tiene. No puedes dar amor, si no hay amor en tu corazón. No puedes brindarle tu tiempo a los demás, si apenas tienes tiempo para ti mismo. El sentimiento de abundancia nace de sentirte completo y entero. Cuando te sientes abundante, naturalmente quieres compartir tu abundancia (de lo que sea, de todo) porque la naturaleza humana es dar. Aceptar la abundancia es un primer paso para que la abundancia llegue a tu vida.

AFIRMACION DEL DIA

Soy rico, próspero y abundante. La abundancia es mi derecho divino. Creo abundancia en mi vida.

www.brujitomaya.com