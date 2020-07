Clima astrológico para el jueves 16 de julio

Venus en Géminis invita a la intimidad. Viven una segunda Luna de Miel en la pareja. Fertilidad y embarazos. Serán “Los Hijos de la Cuarentena”. Mercurio en su segunda casa natural impulsa las finanzas. Acuario: amores del pasado que regresan. Fotos viejas y recuerdos. Nostalgias. Libra: suavizan tensiones y mejora la convivencia.

Aries: terminen lo que empezaron. Ideas geniales que comienzan con entusiasmo pero nunca llegan a término. Saturno exige constancia y disciplina.

HOY ES LUNA ENTONADA ROJA en el Calendario Maya

Cuando te dices NO, empiezas a cortar el flujo de abundancia. NO puedo…, NUNCA lo lograré, otros sí pero yo NO, es muy difícil, el éxito solo a unos pocos le pasa, pero NO me sucederá a mi. Esta y frases peores repetimos una y otra vez en nuestras cabezas. ¿Cómo piensas lograr algo si escuchas todo el tiempo a ese saboteador interno? Empieza a cambiar esas frases por otras que te alienten y estimulen: ¡Estoy mejorando! ¡Cada vez lo haré mejor! ¡El éxito es posible, otros pudieron y yo también podré! ¿Sientes la diferencia? Chequea como está tu energía cuando te repites mensajes negativos, y cómo te sientes cuando todos tus pensamientos apoyan tu ser.

AFIRMACION DEL DIA

Estoy abierto a que todo lo bueno me suceda. Acepto la llegada de la abundancia a mi vida.