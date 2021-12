Clima astrológico para el jueves 30 de diciembre de 2021

Júpiter, el planeta de la suerte, ingresa en Piscis. Empiezan los cambios positivos para las personas de este signo. Se vienen aires nuevos. Cambios favorables. Esto también beneficia a las Cancerianas que logran enfocar sus energías en objetivos para este año que comienza. Venzan los temores y anímense a soñar a lo grande. Escorpio suma puntos, hay movimientos laborales que terminan favoreciéndolo, promociones, ascensos. Si bien en marzo terminarán de concretarse, todo empieza a gestarse desde ahora.

HOY es DRAGON AUTOEXISTENTE ROJO en el Calendario Maya

Cuando se corra el velo de ilusión descubrirás que no hay “yo”, que no hay “otro”, que no hay “Dios”. Descubrirás que TODO ES UNO. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que te rodea y a lo que estás tan aferrado, no es real? Imagina si todo fuera una fantasía, una creación mental que tú has creado. ¿Eligirías vivir la vida que llevas? La buena noticia es que puedes cambiar, si tu lo has creado, con tus pensamientos puedes modificar tu realidad e imaginar una vida tal como deseas que sea. Lo que ves, es lo que crees. Crees que la vida es maravillosa y así es para ti. Crees que el mundo es un lugar hostil, y eso es lo que ver{as reflejado. Tu eres DIOS y estás creando tu mundo.

AFIRMACION DEL DIA

Hoy asumo mi Poder y creo la vida que quiero vivir.

