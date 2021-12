Clima astrológico para el lunes 13 de diciembre de 2021

Arrancamos la semana con la Luna en Aries en buen aspecto con el Sol y Mercurio en Sagitario que ya se despide del signo. Resolves de manera rápida y expeditiva los problemas y avanzas varios casilleros. Leo conquista y seduce con la palabra. Gran poder de persuasión. Mi consejo preventivo es Libra (con la Luna en oposición) eviten situaciones de conflicto en especial en el ámbito laboral.

Hoy es Semilla Cosmica Amarilla en el Calendario Maya

Cuando no sepas que hacer, no hagas nada. Cuando pase la ansiedad, en silencio, escucha TU VOZ INTERIOR. Allí encontrarás la respuesta. Quizás lo más difícil es cuando tenemos que elegir entre dos opciones, una u otra. ¿Escucharemos la voz del corazón o de la razón? Ambas están ahí para cuidarte, las dos voces quieren lo mejor para tí. Pero ¿a cuál de las dos hacerle caso? Cuando estás confundido, lo mejor que puedes hacer es no hagas nada. Desde el caos interior no puedes pensar ni sentir con claridad. Serena tu mente, deja que la paz inunde tu alma, busca en lo más profundo de ti mismo, entonces sí encontrarás la respuesta.



AFIRMACIÓN DEL DÍA

Estoy centrado en el momento presente. Cultivo la quietud en mi interior.

