Clima astrológico para el lunes 13 de septiembre de 2021

Arrancamos la semana. Tauro: lo que no es puede llegar a ser. Excelentes tránsitos planetarios que te invitan a confiar en tus propuestas y proyectos. No vayas a esa entrevista temeroso y dubitativo, más bien confía en que lo que estás presentando será de ayuda para muchos. Virgo: vas con tu verdad, y lo mas importante es elegir no traicionarte a vos misma. No te dejas manipular ni convencer por los deseos e intenciones de los demás. Capricornio: sigue proyectando y creciendo. En el día pasas por distintas emociones, tomas esas energías y las pones en lo que vas haciendo.

Hoy es Caminante del Cielo Cósmico Rojo en el Calendario Maya

Cuando ves a través de los ojos del amor, puedes ver realmente. Primero debes sacarte las anteojeras, cada uno de los filtros de colores que distorsionan tu visión. Cada una de tus opiniones, juicios y prejuicios, críticas, todas esas creencias negativas están nublando tu correcta visión. Son como esas gafas oscuras que te impiden ver el Sol. Tienes miedo de hacerlo porque no sabes si resistirás ver tanta belleza, temes quedar enceguecido por el resplandor. Pero puedes ir acostumbrando de a poco la mirada, como quien sale de una habitación en penumbras y lentamente va adaptando sus ojos a la luz. Si miras a las demás personas con los ojos del corazón, verás en cada una de ellas lo que verdaderamente son: AMOR.

AFIRMACION DEL DIA

Veo en cada uno de mis hermanos un Ser de Luz y Amor.