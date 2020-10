Clima astrológico para el Lunes 26 de Octubre del 2020

Virgo: comunión. Intereses compartidos. Lo que se hace en grupo se potencia, cuando un integrante del equipo baja los brazos el otro lo apuntala. Es la manera de avanzar. Tauro: siempre constante.

En materia de estudios no se recibe el más inteligente si no el más perseverante. De a poco vas aprobando materias. Un tropezón no es caída. Seguí adelante. Capricornio: una semana llena de expectativas.

¿Habrá citas de amor? Los encuentros virtuales prometen ser algo más…

HOY ES MONO ELÉCTRICO AZUL en el Calendario Maya

Respira profundo, lentamente, y llénate de paz. Exhala y multiplica esta paz en cada una de las células de todo tu cuerpo.

Imagina que cada una de tus células son como lamparitas (bombillas) de luz, inhalas luz, exhalas armonía, inhalas amor, exhalas energía. Ahora vez como cada una de todas tus células se encienden, eres una usina de Luz, un cuerpo luminoso.

La energía se expande y rodea todo tu cuerpo. Llenas de luz todo el espacio que te rodea, tu casa, tu ciudad, tu país, el mundo. Tu eres una Llama de Luz. Estas conectado con todo un Universo de Luz. La respiración es el camino.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Cada una de mis células vibra en la Luz.

