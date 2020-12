Clima astrológico para el martes 1 de diciembre

Aries: energizados por la influencia del Sol en trígono y por Marte en su signo. Potencia creadora. Fuerza descomunal. Todo lo pueden, y lo que no pueden también lo pueden.

Tauro: permitite la tristeza, si queres llorar no te reprimas, no se puede estar todo el tiempo arriba. Saturno sigue trayendo de las suyas. Géminis: se abren nuevas perspectivas, todo estaba ahí pero ahora podemos verlo. Magica conjunción de planetas y personas.

HOY ES MANO COSMICA AZUL en el Calendario Maya

Hay un momento en nuestras vidas en que nos damos cuenta, que todo lo que tenemos no nos alcanza. Es en ese mismo momento cuando comenzamos nuestro viaje de regreso a Dios. Hay un momento en nuestro viaje donde sentimos que algo no está funcionando bien, que queremos cambiar para crecer. Ese es el primer paso. Cuando esa semillita de insatisfacción te impulsa a buscar algo nuevo. Entonces reconoces que la respuesta no está en el mundo (ya lo has intentado todo, y no dio resultado). Entonces sí, elevas tu mirada al Cielo.

AFIRMACION DEL DIA

Estoy listo para dar el gran salto hacia la Luz Total.

www.brujitomaya.com