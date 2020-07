Clima astrológico para el martes 7 de julio

Saturno retrogrado vuelve a Capricornio, donde transitan Júpiter y Plutón. Esta vuelta de Saturno trae una revisión y de la mano de Plutón nos enfrenta con los miedos. ¿Cuáles son tus miedos más arraigados que todavía no superaste? Miedo al abandono, miedo a la carencia económica, miedo a la soledad. Tauro con el Transito de Urano sale pronto de esta situación, sin quedarse anclado en los recuerdos del pasado. ¿Por qué de que estamos hablando? Del pasado que vuelve. En este sentido Virgo mas cerebral le cuesta desprenderse de la situación y queda enganchado.

HOY ES SOL SOLAR AMARILLO en el Calendario Maya

Todas las personas que empezaron de abajo y llegaron al éxito coinciden en un mismo punto: se imaginaron llegando tan alto como están ahora, teniendo todo lo que poseen.

Si crees que puedes, podrás. La imaginación es una de las herramientas más poderosas del Universo. Imagina, y cada uno de tus sueños se hará realidad. Visualiza como te gustaría que fuera tu vida, piensa en los detalles ¿cómo sería tu trabajo? ¿dónde vivirías? ¿cómo serían tus relaciones? Por un momento olvida las palabras: no, es difícil, no puedo… Si sigues creyendo que no podrás ¿Piensas que podrás? Yo te propongo todo lo contrario, que creas en ti mismo y te sueñes ilimitado, y eso ocurrirá en tu vida. AFIRMACION DEL DIA

AFIRMACION DEL DIA

Sueño una vida maravillosa y como la creo esa vida llega a mi.

www.brujitomaya.com