Clima astrológico para el miércoles 29 de Abril

Venus en Géminis, confianza y optimismo. Excelentes relaciones con socios y jefes. Buen clima de trabajo. Amistades.Capricornio, rompe con las estructuras y condicionamientos mentales. Se libera de ataduras. Éxito. Aries sin darse cuenta tropieza dos veces con el mismo obstáculo por cabeza dura. Aún no entiende que no puede forzar las situaciones y debe dejar que las cosas fluyan. Una actitud caprichosa solo genera incomodidad.

HOY ES MONO ENTONADO AZUL en el Calendario Maya

La oscuridad no existe, solo es “ausencia de Luz” Muchas veces en nuestra vida nos sentimos en medio de la oscuridad más absoluta. No podemos ver más allá, ni siquiera el siguiente paso. Es como si te encontrarás en una habitación a oscuras, tropezándote con los muebles, así nos llevamos la vida por delante. No sabemos que hacer. También a veces en la vida nos encontramos con personas oscuras, negativas ¿cómo lidiar con ellas? ¿cómo ponerles un limite para que no nos causen más dolor? Sin embargo la oscuridad no existe, es solo una ilusión. La oscuridad solo es “ausencia de Luz”. Si enciendes una Luz en una habitación a oscuras, todo el cuarto se iluminará, la oscuridad se desvanecerá frente a la Luz. Entonces no te quedes bloqueado maldiciendo la oscuridad, enciende la Luz en ti, y verás todo con claridad.

AFIRMACION DEL DIA

Enciendo la Luz en mi corazón y todo se ilumina ahora.