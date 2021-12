Clima astrológico para el miércoles 29 de diciembre de 2021

Capricornio: con el ingreso del Sol a su signo hay un resurgir de las energías, como una plantita verde alimentada por la lluvia, tierra fértil y los rayos del sol, así capricornio revive y se ilumina. Cáncer, con este Sol en oposición, siente como un retroceso, un tiempo de espera, que los invita a saber encontrar el momento oportuno, que quiozás no sea ahora. Géminis: mi sugerencia es no apabullar al otro con un exceso de energía, no asustar, evitando que el otro salga corriendo. Automoderación.

HOY es SOL ELECTRICO AMARILLO en el Calendario Maya

Tal vez estas líneas no existan y solo seas tú, hablando contigo. Quizás todo sea una gran “fantasía”. Los hindúes le llaman “maya”. Un sueño que sueñas despierto. Cada experiencia, todo lo que vives… sea como una película donde tu eres el guionista, tu el director y tu el protagonista. Como un juego cuyo objetivo es aprender, crecer. Pero cuando termina el juego, cuando se acaba la película, descubres TODO COMO ES.

AFIRMACION DEL DIA

Solo soy yo hablando conmigo. Cuando descubra eso, todo se revelará ante mí.

