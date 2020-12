Clima astrológico para el miércoles 30 de diciembre

Piscis: pensás un poco en vos y te enfocas en tu persona. Cansada de ser siempre la que da, empezás a cuidarte y amarte a vos misma.

Capricornio: la tenacidad característica de las capricornianas la clave de su éxito.

Cáncer: no hay nada que pueda detenerlas. Sabés lo que buscas y vas por eso. Libra en el área de la salud: cuidados del rostros y tratamientos de la piel.



HOY ES GUERRERO ELECTRICO AMARILLO en el Calendario Maya

Cuando se corra el velo de ilusión descubrirás que no hay “yo”, que no hay “otro”, que no hay “Dios”. Descubrirás que TODO ES UNO. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que te rodea y a lo que estás tan aferrado, no es real?

Imagina si todo fuera una fantasía, una creación mental que tú has creado. ¿Eligirías vivir la vida que llevas? La buena noticia es que puedes cambiar, si tu lo has creado, con tus pensamientos puedes modificar tu realidad e imaginar una vida tal como deseas que sea.

Lo que ves, es lo que crees. Crees que la vida es maravillosa y así es para ti. Crees que el mundo es un lugar hostil, y eso es lo que ver{as reflejado. Tu eres DIOS y estás creando tu mundo.



AFIRMACIÓN DEL DÍA

Hoy asumo mi Poder y creo la vida que quiero vivir.

www.brujitomaya.com