Clima astrológico para el sábado 10 de octubre

Venus en Virgo: los años hacen que sobren las palabras, que le dan lugar a un amor distinto, genuino, estable. Crece la familia con sobrinos, nietos. Comunión en el hogar.

Tauro: sostené tus puntos de vista con segurIdad. No des el brazo a torcer. Es una cuestión de respeto. Cuando se meten con tu trabajo, se meten con vos. Capricornio: sos convincente en tus planteos y lográs la adhesión de tu equipo de trabajo y superiores. Éxito.



HOY ES AGUILA CÓSMICA AZUL en el Calendario Maya

Cada vez que te enojas pierdes tu paz. ¿Qué vale más tu enojo o tu armonía? Recupera tu paz. A veces tenemos tan instalado el enojo que ya forma parte de nuestra vida. La ira se ha apoderado de ti y ya no eres libre, ya no eres feliz (nadie eternamente enojado puede ser feliz). Tal vez las razones que causaron tu enojo sean muy reales, algunas de ellas tienen años. Siempre encontrarás motivos e injusticias para estar enojado. Tienes razón, pero ¿tener la razón te hace feliz? El enojo más profundo, el que quizás no reconozcas es el enojo que sientes con vos mismo. Un enojo profundo, muy arraigado. Pero ya es tiempo de liberarlo, de liberarte. Es tiempo de estar en paz.



AFIRMACION DEL DIA

Suelto mi enojo de una vez por todas y para siempre, ya no me sirve, elijo mi libertad.