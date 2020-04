Clima astrológico para el sábado 4 de abril

Las circunstancias nos obligan a convivir 24 hs aunque no lo deseemos, y no siempre estamos acostumbrados a vernos las caras desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. A algunos signos se les hace más difíciles que a otros: Tauro y Leo por ejemplo, se sacan chispas. Sagitario y Piscis tienen ritmos diferentes, mientras que uno quiere leer, el otro pone la música a todo lo que da. Lo mismo ocurre entre la Capricorniana y el Ariano que no logran ponerse de acuerdo sobre que canal de televisión y que serie mirar. Otro tanto para el resto de los signos. Paciencia, toda cuarentena tiene su fin.

HOY ES ENLAZADOR DE MUNDOS RITMICO BLANCO en el Calendario Maya

El caos trae renovación y aires nuevos a tu vida. El caos nos saca de nuestra zona de comodidad. Pone nuestra vida al revés. Nos invita al cambio. Abraza al caos, hazte su amigo, recibe todas sus bendiciones. Cuando los problemas aparecen te agarras la cabeza y te preguntas ¿cómo saldré de esta? Es una oportunidad para hacer algunas modificaciones a tu vida. El caos trae renovación. Como en las estaciones del año, en otoño los árboles pierden sus hojas, quedan desnudos para que nazca en la primavera todo lo nuevo. Aunque no lo creas, si estás en medio del caos, es lo mejor que te podría estar pasando.

AFIRMACION DEL DIA

Vivo los cambios como parte del proceso de la vida y soy feliz, pase lo que pase.