Clima astrológico para el viernes 1 de mayo

Acuario, con Marte y Saturno, tendrán que bajar el nivel de ansiedad si no quieren ahogar a la pareja y malograr la relación. La distancia y el aislamiento no ayuda.

Géminis, trasciende situaciones del corazón, completa etapas, cierra círculos sin volver a repetir viejas historias. Nace todo lo nuevo. Cáncer, trasciende la oscuridad, empieza a crear abundancia. Recupera el buen humor y genera un clima contagioso de buena onda. La risa es un buen bálsamo para el alma.

HOY ES CAMINANTE DEL CIELO RESONANTE ROJO en el Calendario Maya

Sé el Creador de tu vida. Con tus pensamientos creas tu realidad. ¿Qué vida eres capaz de imaginar para ti mismo? Todo se resume en esto: “eres el creador de tu vida”. Todo depende de ti y tu capacidad para imaginarte una vida mejor. Si no sabes lo que quieres ¿cómo sabrás a dónde ir? Empieza por el principio ¿cómo imaginas tu vida? ¿qué te gustaría hacer? Olvida los “pero” por un ratito. Deja de ponerte palos en la rueda. Solo te estoy pidiendo que imagines. Cuando comencé mi carrera, yo me imaginé en televisión, escribiendo para revistas… Eso me dio una dirección. Comencé a golpear puertas, presentar artículos. Y luego solo fue cuestión de tiempo (y perseverancia) hasta que se presentó una oportunidad. Imagina como te gustaría que fuera tu vida, y luego imagina como podrías realizar tus sueños. Todo es un acto de creatividad. Imagina como “vender” lo que tienes para ofrecer al mundo.

AFIRMACION DEL DIA

Vivo la vida que imagino. Soy el creador de mi mundo.