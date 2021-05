Clima astrológico para el viernes 21 de mayo

Tauro: solamente por hoy traten de no ser tan equilibrados. Déjense llevar por los sentimientos, disfruten el volverse locos y jueguen a vivir en sana libertad. Sagitario: tengan mucho cuidado de no dejarse llevar por la pasión en forma desmedida, porque podrían verse envueltos en aventuras peligrosas. Controlen sus fantasías para no caer en trampas de las que pueden arrepentirse mas tarde. Géminis: amar siempre es hermoso pero no incurran en infidelidades. Midan las consecuencias de cada uno de sus actos.

HOY ES ESPEJO LUNAR BLANCO en el Calendario Maya

El primer enemigo de la creatividad es la autocrítica. El segundo enemigo es la crítica. Vivimos en un mundo dónde es más fácil criticar que hacer. La crítica es la hermana de la envidia. Las personas que no hacen, que no intentan, que no proyectan un camino de vida, critican a los que construyen, a los que crean. Desde pequeño tan han grabado mensajes de crítica y ahora de adulto respondes a esos mandatos auto- criticándote. “No sirvo para esto, lo hago todo mal, nunca triunfaré, los otros son mejores”. ¿A dónde te conduce esa manera de pensar? Deja de criticarte y estimúlate con pensamientos positivos, remplázalos por: “Cada día lo hago mejor, estoy aprendiendo y mejorando, soy tan capaz como todos e incluso más talentoso”. Fortalece la confianza en ti mismo, y cuando te enfrentes a una crítica sabe que surge de la zona de negatividad del otro ¿vas a escucharla?

AFIRMACION DEL DIA

Soy un Ser maravilloso porque soy una creación de Dios.

