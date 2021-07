Clima astrológico para el viernes 9 de julio

Luna Nueva en Cáncer. Luna en OFF. Es un tiempo para meterte adentro, para hacer insigtht, Chequear ¿Cómo me siento, que pienso, que quiero? Y desde ahí construir una nueva realidad. La luna nuevo es como volver a foja cero, volver a empezar. Se que a veces esto nos cuesta y mas para los que tenemos un par de años de edad ¿volver a empezar? Pero míralo diferente, es sacarte una carga de encima, algo que venis arrastrando hace años y no te sirve y a partir de ahí pensar ¿hacia donde quiero ir?

HOY es MANO CRISTAL AZUL en el Calendario Maya

La abundancia es como una pequeña piedrita en la cima de una montaña, que va rodando hacia abajo y se convierte en una inmensa bola de nieve. Es así. Si confías en el orden de la naturaleza, el crecimiento es el movimiento espontáneo de las cosas. Todo en el Universo tiende a crecer y multiplicarse. Es poco lo que tienes que hacer, estar atento, actuar cuando es necesario, pero no se necesitan grandes esfuerzos porque la abundancia es la cualidad propia de la materia. Más por más es más. Relájate, deja que la abundancia te atraviese, deja que sea en ti, abrígala, dale un lugar como la tierra fértil cobija la semilla, entonces en poco tiempo veras el campo de tu vida lleno de flores.

AFIRMACION DEL DIA

Dejo que la abundancia crezca y se multiplique en mi vida. Mi riqueza no tiene límites.

