¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 12 de junio de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 12 de junio de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Te espera un día para afilar el carácter. Podés sentirte un poco más impaciente de lo habitual, sobre todo en lo laboral. Tratá de no discutir por boludeces. Si te enfocás, podés resolver cosas que venías pateando hace rato. En el amor, mejor no idealices: no todo lo que brilla es oro.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Tu intuición está más fuerte que nunca. Ideal para decisiones importantes, pero no te duermas en los laureles. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer, y vas a tener que decidir si es nostalgia o si hay algo real. Cuidá el bolsillo: no compres por impulso.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Con el Sol en tu signo, estás con todas las luces. Pero ojo: la cuadratura con Neptuno puede hacerte meter la pata si hablás de más o prometés cosas que no podés cumplir. En el amor, día de charlas profundas o reveladoras. En lo laboral, creatividad al palo.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La Luna en Capricornio te obliga a poner límites. No es un día para encerrarte, pero sí para ser claro con lo que querés. En lo afectivo, puede haber cierta distancia o frialdad; no te lo tomes personal. Es buen momento para ordenar tus finanzas o pensar a futuro.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Te toca bajarte un poquito del trono. La energía del día te pide más humildad y menos show. En lo profesional, algo que parecía trabado se empieza a mover. En el amor, alguien te puede sorprender con una actitud madura que no esperabas. Escuchá más, hablá menos.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu lado racional está funcionando bien, pero el emocional está algo revuelto. Hoy no es un buen día para tomar decisiones sentimentales, podrías ver todo más oscuro de lo que es. En el trabajo, resolvés con eficiencia algo que a otros les cuesta. Respirá hondo y bancá la marea.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Los vínculos están en el centro de tu atención. Podés sentirte algo confundido sobre lo que querés en una relación. No idealices ni te autoengañes. En lo laboral, excelente momento para conectar con gente clave, pero mantené los pies en la tierra. Hoy, menos es más.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Estás más observador que nunca. Aprovechá esa mirada profunda para entender lo que otros no ven. Pero no te obsesiones con el control. En el amor, se activan viejas heridas: tratá de no reaccionar desde el resentimiento. Ideal para hacer terapia o introspección.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Querés moverte, cambiar, explorar, pero el día viene medio trabado. No desesperes: usá esa energía para planificar tu próximo paso. En el amor, una charla honesta puede desbloquear una situación. En lo laboral, algo nuevo se cocina, pero todavía no es el momento de lanzar.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La Luna está en tu signo, así que te sentís más sensible de lo que dejás ver. No todo se resuelve con lógica o esfuerzo; hoy tocá también lo emocional. Buen momento para revisar tus prioridades. En el amor, podés sentirte más distante: explicá, no te cierres.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Día ideal para dejar volar la imaginación. Eso sí: tratá de ponerle estructura a tus ideas, porque si no se te escapan como agua entre los dedos. En lo afectivo, alguien puede necesitarte más de lo que pensás. Escuchá sin juzgar. Novedades por redes o mensajes inesperados.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La cuadratura de Venus y Neptuno te pega de lleno. Cuidado con confundir deseos con realidades. Hoy no es día para decisiones definitivas, sobre todo en el amor. En lo económico, no te embarques en algo poco claro. El arte y la música, tu refugio.