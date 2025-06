Los hijos de los famosos también tienen sueños de poder ser reconocidos en las redes sociales, gracias a sus gustos y personalidad diferenciable de sus padres. Es por eso que Florencia, la hija de Carlos Tévez, se alejó del deporte y se volvió una de las influencers más vistas en las redes sociales. Con su carácter extrovertido y su pasión por la moda, la joven se volvió tendencia al mostrar cómo se encuentra a sus 20 años, y divertir a todos con los videos que comparte.

Así está Florencia, la hija influencer de 20 años de Carlos Tévez

El 1 de abril del 2005, Carlos Tévez fue padre por primera vez. El jugador le dio la bienvenida a su hija Florencia, joven que se volvería uno de sus más grandes amores de su vida. En todo momento, la acompañó para que creciera en un ambiente amistoso y sociable, y ella se volvió una de las personas que más se unificó con los círculos de su papá. Sin embargo, y con el correr del tiempo, se alejó de lo deportivo y se volvió una influencer de la moda muy reconocida.

Florencia Tévez

En TikTok, ya maneja más de 300 mil seguidores, quienes siguen sus "Get ready with me" y lipsync de canciones latinas bailables. En ellos, muestra sus looks completos o bailes tendencia que invita a todos a probar también. Por otra parte, en Instagram, maneja más de 140 mil seguidores, y allí muestra más detalles de su vida personal. Entre viajes con amigos, salidas nocturnas y paisajes favoritos, la chica de 20 años es una influencer de su estilo lujoso e ideal para los jóvenes de su edad.

Florencia Tévez

Desde un bajo perfil mediático, Florencia invita a sus seres queridos a ser parte de su contenido, y cuenta algunos detalles de su vida. En el 2024, presentó a su novio, Joaquín Mansilla, y en otros posteos hace participar a su papá en trends de humor o coreografías, demostrando que mantienen una relación cercana. De esta manera, la joven es una promesa para el futuro de la moda, demostrando que puede alejarse del ámbito que tanto lo caracterizó a Carlos Tévez.

Florencia Tévez

Sus seguidores la acompañan en todo momento, y destacan su autenticidad por sobre todas las cosas. Por el momento, mostró interés en hacer crecer aún más a sus redes sociales, compartiendo postales de viajes a Miami, Las Vegas, Italia, Francia y Pinamar, entre otros destinos, y sus mejores looks para diferentes ocasiones. Florencia Tévez comenzó a marcar su camino a la fama, y se ganó una comunidad fiel que la sigue en todos los nuevos pasos que está dispuesta a dar.

A.E