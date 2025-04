¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 17 de abril de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 17 de abril de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El día se te presenta como una bifurcación: podés elegir seguir la corriente o patear el tablero. La Luna en Capricornio te pide que pongas orden y no reacciones en caliente. Una charla sincera con alguien cercano te puede cambiar el enfoque. No te cebes, pero tampoco te duermas.

Aries

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Venís con ganas de bajarte del bondi, pero ojo: lo que parece rutina tiene una perlita escondida. Es un buen momento para cuidar tu cuerpo y escuchar tus emociones. Hacete un mimo, pero no rompas el chanchito. Una buena charla con alguien mayor te puede dar claridad.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tenés la lengua filosa y la mente a mil, pero no todo el mundo está en tu sintonía. Hoy más que nunca: pensá antes de hablar. En lo sentimental, puede aparecer alguien del pasado... o una charla que te reacomoda el bocho. No idealices.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Tus emociones están a flor de piel, pero el día te pide firmeza. No es lo mismo ser buena onda que dejarse pisotear. Si algo no te cierra, poné el freno. En casa puede haber tensión, pero si hablás desde el corazón, podés sanar mucho.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Mucho fuego interno pero poco método. El día te exige que bajes a tierra y acomodes las prioridades. Puede surgir una propuesta laboral inesperada o una idea brillante. Pero no te mandes sin chequear los detalles. Paciencia, leoncito.

Leo

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Querés tener todo planificado pero la vida tiene otros planes. Hoy la clave es la flexibilidad. Puede haber sorpresas en lo económico o en lo emocional. No te encierres, escuchá otras miradas. Si te abrís, puede ser un gran día.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Las apariencias no alcanzan. Algo te está pidiendo que mires hacia adentro. Buen momento para meditar, escribir o charlar con alguien que te banca. No hagas concesiones que te dejen vacío. El equilibrio empieza en vos.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hoy podés descubrir algo que te cambia el panorama. Puede ser incómodo, pero necesario. Usá tu intuición, no tu paranoia. En lo afectivo, se activa algo intenso: ¿te animás a ser vulnerable? No todo es guerra.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La energía anda dispersa, y vos con la cabeza en mil lugares. Poné los pies sobre la tierra. Buen día para revisar proyectos, conectar con lo espiritual o simplemente parar un poco. No hace falta hacer todo hoy. Bajá un cambio.

Sagitario

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La Luna en tu signo te da power. Estás plantado y con claridad. Es un día ideal para tomar decisiones a largo plazo o encarar algo que venías postergando. No te olvides de disfrutar en el camino. Permitite un poco de ternura también.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Hoy no se trata de tener razón, sino de entender al otro. Puede haber cruces en lo laboral o familiar si no manejás bien el tono. En lo creativo, estás afilado: escribí, pintá, hacé algo con las manos. No todo tiene que ser lógico.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Sos el rey/reina del presentimiento, y hoy más que nunca tenés que confiar en esa vocecita interior. Puede haber señales importantes en sueños o pequeñas casualidades. En lo afectivo, se acomoda algo que venía medio turbio. No te escapes de la emoción.