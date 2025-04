Después de haber sido nombrada por el periodista Tomás Méndez, quien aseguraba que ella podría estar involucrada en la causa por abuso a menores que denunció Viviana Canosa, Florencia Peña se presentó en LAM y se defendió de los dichos del conductor de Telenueve.

La artista se mostró muy conmovida después de las palabras de Méndez. Aseguró que este tipo de acusaciones son una “aberración” y que ni ella, ni los demás mencionados desde el programa están involucrados en algo así de grave.

Florencia Peña y Fernando Burlando explicaron la presencia de la actriz en la denuncia de Viviana Canosa

Después de que Viviana Canosa asegurara que Lizy Tagliani podría estar involucrada en una red de trata, el periodista Tomás Méndez, de Canal 9, comentó que una de las implicadas en la causa de la periodista de El Trece, sería Florencia Peña. Frente a esto, la actriz vio la necesidad de defender su integridad, y la de su entorno, y aseguró que “se está haciendo cualquier cosa por rating”.

La artista se mostró muy enojada con los medios por el manejo del periodismo en ciertos temas, principalmente en este caso que involucró a todo tipo de figuras, y amigos de ella, como Damián Betular, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Humberto Tortonese.

“Soy controversial, picante y me banco el juego de ser como soy, pero hay algo que me ha atravesado a lo largo de estos años y es mi honestidad”, comenzó diciendo Florencia. “Soy honesta, y cuando se meten con cosas que no solo me dañan a mí… Tengo tres pibes y creo que hay un límite”, continuó.

“De esto también es cómplice el periodismo cuando no frena la pelota. Estoy en todos los portales con un título como que estoy metida en una red de trata. Es un delirio, un delirio que me excede”, agregó la figura. “Hablando con Betular, la Negra (Vernaci) y Lizy, nos preguntamos qué está pasando. No querría estar acá sentada, pero vengo porque siento que esto hay que frenarlo ya” sumó.

“Todos se están colgando de esto para ver quién saca tajada”, sostuvo y apuntó directamente contra el conductor que la acusó y dio por confirmado que ella podría ser parte de una red de trata. “¿Nadie le pregunta cuáles son las pruebas?”, se preguntó sobre las acusaciones que recibió por parte de Méndez.

“Fernando Burlando me dijo que se metió en la causa y 'no hay ninguna denuncia contra ustedes' (Betular, La Negra Vernaci, Peña y Tortonese)”, contó la actriz y añadió que, según le explicó el abogado, solo aparecería mencionada como testigo. “Dice que fuimos a un boliche, al que no fui en mi vida, que se llama Kilómetro Cero”, lanzó indignada. Acto seguido, se pasó un reportaje en el que se veía cómo el DJ del lugar confirmaba que la actriz jamás ingresó al establecimiento.

“No estoy acá porque la gente vaya a creerlo, sino porque esto va a ser utilizado de manera vil. No quiero googlear mi nombre y que lo primero que aparezca sea “denuncia de trata””, sentenció.

La palabra de Fernando Burlando sobre Florencia Peña

"Uno puede saber la verdad desde la propia manifestación de Flor Peña, del parecer personal o del conocimiento, lo mismo con Lizy, pero hay que ser muy prudente, son cosas tremendamente delicadas", señaló Fernando Burlando. "El medio ha tenido una tendencia a la información indiscriminada porque sí, porque capta la atención de todos", continuó el letrado.

"A quienes pretenden involucrar son figuras queridas y el daño que se provoca es muy grande. No tenemos una legislación que proteja a las verdaderas víctimas inocentes de este tipo de situaciones y esto va en desprestigio de la Justicia y la gente que hace las cosas bien", sostuvo el letrado.

"¿Es cierto que Viviana Canosa te dejó un mensaje y te dijo que Flor no estaba en la denuncia?", preguntó Ángel de Brito. "Dejó un mensaje en mi teléfono, me pidió que le de tranquilidad y que escuche el mensaje", aseguró Burlando, quien después añadió: "Es cierto".

Florencia Peña se presentó en LAM, acompañada desde el teléfono por su abogado, Fernando Burlando, para defenderse de los dichos del periodista Tomás Méndez, quien aseguró que ella estaría involucrada en la causa que denunció Viviana Canosa acusando a Lizy Tagliani.

MVB