Baby Etchecopar contó cómo fue su durísima infancia: “Mi mamá era psiquiátrica”

En una entrevista íntima para el ciclo +Caras (Caras TV), conducida por Héctor Maugeri, Baby Etchecopar se animó a hablar como nunca antes sobre su historia de vida. Dejó de lado el personaje mediático para mostrar su lado más humano y frágil. "Cuando uno se quita la investidura, comienza a renacer porque se encuentra con las imperfecciones. ¿Qué sentís cuando te enfrentas a tu propia imagen frente al espejo?", le preguntó Maugeri, iniciando una charla que se tornaría tan intensa como reveladora.

Baby Etchecopar y Héctor Maugeri.

Sin vueltas, Baby se sumergió en el relato de una infancia atravesada por el dolor, la soledad y la violencia. "Me costó mucho aprender a quererme, hay cicatrices de la vida, no solo del cuerpo, hay marcas con puntos de sutura. Creo que son heridas de guerra, no hay heridas por accidente", expresó. Luego, con una sinceridad desarmante, agregó: "¿Qué veo? Un hombre que hace varios años ya está orgulloso de verse, pero que muchos años antes no se miraba con detención".

En ese marco, el conductor de radio y televisión aseguró que su forma de ser ante las cámaras también está condicionada por sus inseguridades. “Aunque te parezca mentira, soy muy vergonzoso y muy introvertido, lo que me llevó a ser muy antipático en la tele porque no me reía, era amargo, pero porque me daba vergüenza. La vergüenza, a veces, te lleva a hacer cosas desopilantes”, explicó.

La durísima infancia de Baby Etchecopar

Uno de los momentos más duros de la conversación se dio cuando recordó a su progenitora. "Mi mamá era psiquiátrica, era una mujer impredecible. Hacía cosas muy fuertes, me daba una galletita y una trompada", relató sin dramatismo pero con una crudeza que conmovió. "No me quiero poner en víctima, porque también al vecino le pegaba una trompada y al de enfrente también. Me podría haber matado con un ladrillo en la cabeza", confesó.

Sobre su historia familiar, reflexionó con amargura: "Cuando me pegaba a mí, se pegaba a ella. Yo creo que soy el hijo de un matrimonio sin amor. Lo único que los sostenía juntos era yo". Y en ese contexto tan hostil, encontró en el humor una tabla de salvación: "Nací con algo que Dios me dio, que es el humor. A mí el humor me salvó, amo reír. Si me quitas el humor, me perdés. Necesito ridiculizarme, es muy importante para mí sentirme el antihéroe".

A lo largo de la entrevista en +Caras, Baby Etchecopar dejó ver que detrás del personaje fuerte y polémico de la televisión hay un hombre que ha sabido atravesar el dolor, reírse de sí mismo y construir desde sus miserias una identidad propia.