Esta mañana Viviana Canosa publicó un insólito video vintage de Lizy Tagliani en un show de stand up. En este, la conductora y actriz lanzaba una polémica frase. De inmediato, el clip se viralizó.

Tras este nuevo escándalo, que se enmarca dentro de Canosa Gate, la voz de La Pop decidió romper el silencio este jueves 17 de abril en LAM. En una declaración estremecedora, la oriunda de Chaco habló de todo lo que respecta al caso.

Lizy Tagliani rompe el silencio y sacó a la luz un dramático episodio

Lizy Tagliani salió en vivo vía comunicación telefónica con el programa de Yanina Latorre, Pepe Ochoa, Marcela Feudale y más celebrities. La conductora aclaró que existe una cuestión de suma importancia para ella que desea sacar a la luz. “Estoy muy triste, muy angustiada pero muy segura con lo que quiero comunicar y con lo que quiero decir”, comenzó su descargo.

“Quiero comunicar que yo en mi vida estuve con una persona menor de edad, jamás en mi vida estuve con una persona menor de edad. De todo lo que se me acusa nada es verdad. Hace más de cuarenta años tengo el mismo teléfono, todo lo que se está diciendo es tremendo”, continuó la humorista.

“No puedo permitir que esto siga sucediendo. Nunca en todos los programas que hablaron de mí me llamaron para preguntarme si es verdad o es mentira”, expresó. “Yo no tengo nada que ocultar, de hecho, me da mucha impotencia y bronca porque yo desde los cinco años sé lo que es tener sexo”, explicó.“Acá, ahora, en frente mío está mi prima, que es la hija de quien tenía relaciones conmigo, que se abusaba de mí todo el tiempo. Es mi propia prima, que son más de seis hermanos e iban los asistentes sociales a su casa, que tenía todo el cuerpo marcado”, prosiguió con la voz quebrada y atravesada por el dolor.

Lizy Tagliani revivió en vivo el doloroso episodio de su abuso cuanto tenía cinco años

“Es muy fácil decir cualquier barbaridad sin entender todo lo que sucede. Yo no tengo nada que ver con todo eso de lo que se me acusa”, cerró la conductora. Lizy Tagliani rompió el silencio esta noche en LAM y en diálogo con Ángel de Brito revivió uno de los eventos más traumáticos de su vida.

C.G.