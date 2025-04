Viviana Canosa está protagonizando fuertes cruces con varios periodistas y figuras del mundo del espectáculo, luego de la denuncia contra Lizy Tagliani. Entre ellos, apuntó contra Mariana Fabbiani, quien no dudó en hacer un fuerte descargo al comienzo de su programa DDM. "Ayer me amenazaron en la pantalla de El Trece y por privado. Viviana Canosa, decí lo que tengas que decir. Tanto yo como mi entorno estamos muy tranquilos", dijo la conductora.

Tras el descargo de Fabbiani, quien acusó a la periodista de malos tratos, Canosa retrucó sus palabras y la acusó de haber llamado al canal para hacerla despedir, situación que generó más revuelo aún.

Entre acusaciones y denuncias, la respuesta de Viviana Canosa a Mariana Fabbiani

El escándalo alrededor de Viviana Canosa explotó la furia de diversos colegas de otros medios de comunicación. En primer lugar, la periodista había apuntado contra Lizy Tagliani, y la acusó de robo. Sin embargo, todo creció más cuando aseguró que varias celebridades eran parte de una red de trata, y de que los periodistas encubrían la situación. De esta manera, y refiriéndose en contra de cómo se contaba la noticia, señaló a varios, entre ellos a Mariana Fabbiani.

Viviana Canosa, Mariana Fabbiani

Lejos de quedarse callara, la conductora usó el comienzo de DDM para responderle. Aseguró que había recibido amenazas, junto a su equipo, desde el canal de El Trece. "La culpa no es del chancho sino de quien le da de comer. Viviana Canosa ya sabemos lo que es, nació chancho, morirá chancho. Lo único que hiciste fue arruinarle la vida, con tu horrorosa carrera, a todo el mundo. Eso no me sorprende. Lo que sí me sorprende que todo esto esté pasando desde la pantalla de El Trece", expresó enojada. Sin embargo, al mismo tiempo, Canosa le respondió tajante y denunció que Fabbiani había llamado al canal para hacer que la despidieran.

"La sonrisa de leche llama a Suar. No llamen más a mis jefes. Si Suar no me quisiera acá, no me hubieran contratado. No sólo querés pedir mi cabeza en canal Trece", acusó Canosa, furiosa. De esta manera, apuntó que Fabbiani había conseguido el trabajo gracias a su esposo, y agregó: "Ayer le dejé un mensaje al marido y se los voy a mostrar. Porque yo no amenazo, yo escribo, hablo y puedo mostrar. No hago periodismo rosa, me aburrís. Hacés todos los temas, creés que le ponés un rosa Dior y sos más amarilla que el sol".

Finalmente, Viviana Canosa aseguró que Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani, se contactó con ella hace algunos meses para ofrecerle un puesto laboral, y que ella rechazó. Ambas conductoras continúan mostrando roces entre ellas, quienes, además, compiten por rating en la franja horaria. Otros periodistas también fueron apuntados por Canosa, y algunos se llegaron a pronunciar en sus programas. Sin embargo, ella continúa con su lucha por lo legal y para exponer diversas denuncias y pruebas que alega tener.

A.E